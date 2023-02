In JBBL-Partie UBC Münster gegen Young Rasta Dragons ist das Duell Zweiter gegen Erster. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Am Freitag beim UBC Münster Young Rasta Dragons treffen in der JBBL auf ihren schärfsten Verfolger Von Bernard Middendorf | 02.02.2023, 19:21 Uhr

Auf ihren schärfsten Verfolger in der Relegationsrunde 1 der Jugend-Basketball-Bundesliga treffen die U-16-Korbjäger aus Quakenbrück und Vechta am Freitag, 3. Februar 2023. Der UBC Münster ist in der ab 19 Uhr Gastgeber in der Sporthalle des Pascal-Gymnasiums.