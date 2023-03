DBV Charlottenburg gegen Young Rasta Dragons: Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, ist weiter. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Basketball: Am Sonntag beim DBV Young Rasta Dragons starten in Charlottenburg in die Playoffs Von Bernard Middendorf | 03.03.2023, 22:28 Uhr

Jetzt wird es ernst für die Talente aus Quakenbrück und Vechta in der Jugend-Basketball-Bundesliga: Die hart erkämpfte Playoff-Teilnahme beginnt für die U16 der Young Rasta Dragons am Sonntag, 5. März 2023, um 13.30 Uhr beim DBV Charlottenburg in Berlin.