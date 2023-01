Nach der Niederlage bei Alba Berlin geht es für die Young Rasta Dragons in der NBBL um das Playoff-Heimrecht. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Heimspiel gegen Paderborn Young Rasta Dragons wollen gute Position für die Playoffs festigen Von Bernard Middendorf | 21.01.2023, 06:19 Uhr

Keine Atempause für die Young Rasta Dragons in der Hauptrundengruppe A der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga. Am Sonntag, 22. Januar 2023, um 14 Uhr erwarten sie im Rasta Dome in Vechta mit den Uni Baskets Paderborn ihre schärfsten Verfolger im Kampf um den für die Playoffs wichtigen Platz zwei.