Relegation in der JBBL Young Rasta Dragons müssen Kassels Topscorer stoppen Von Bernard Middendorf | 20.01.2023, 16:21 Uhr

In der Relegation der Jugend-Basketball-Bundesliga wollen die Young Rasta Dragons doch noch den Sprung in die Playoffs zu schaffen. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag, 22. Januar 2023 bei der ACT Kassel könnten die Talente aus Quakenbrück und Vechta ihre gute Ausgangsposition weiter verbessern.