Epke Kruthaup und die Jungdrachen haben in der Relegation noch kein Spiel verloren. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Topspiel in der JBBL-Relegation Young Rasta Dragons reisen zum ärgsten Verfolger nach Hagen Von Bernard Middendorf | 06.01.2023, 17:55 Uhr

Nagelprobe für die U16 der Young Rasta Dragon in der Jugend-Basketball-Bundesliga – und das kurz nach der trainingsarmen Weihnachtspause: Am Sonntag, 8. Januar 2023, um 12.30 Uhr tritt das Team von Trainer Harm-Ubbo Horst als Spitzenreiter beim heimstarken Tabellenzweiten Phoenix Hagen an.