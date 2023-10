Sie sang schon mit Monsserat Caballé Wie Opernsängerin Julie Griffeth ihr künstlerisches Talent im Artland auslebt Von Mirko Nordmann | 14.10.2023, 06:10 Uhr Julie Griffeth war jahrzehntelang in ganz Europa eine gefragte Sopranistin. Jetzt hat die Opernsängerin die Muße, sich ihrer Malerei zu widmen. Foto: Alexandra Lüders up-down up-down

Als Opernsängerin stand Julie Griffeth auf den großen Bühnen Europas. Sie sang beispielsweise in München, Madrid, Florenz, Warschau und Barcelona. Nach ihrer internationalen Karriere hat die gebürtige US-Amerikanerin in Everdings Mühle in Groß Mimmelage ein neues Zuhause gefunden und frönt einer anderen kreativen Leidenschaft.