Im Osnabrücker Nordkreis stellten sich Autofahrer in der Nacht zu Montag und am Morgen auf glatte Straßen ein. Die Polizei verzeichnete wenig Unfälle. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Ein Verletzter in Badbergen Wenige Glätteunfälle im Osnabrücker Nordkreis Von Martin Schmitz | 19.12.2022, 11:28 Uhr

Es blieb hauptsächlich bei Blechschäden, trotz Eisregen und Straßenglätte in der Nacht zu Montag und am Morgen im Osnabrücker Nordkreis. In Badbergen gab es einen Glätteunfall mit einem Leichtverletzten.