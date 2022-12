Das Karussell war natürlich bei den jüngeren Kindern die Hauptattraktion des Weihnachtsmarktes auf dem Quakenbrücker Weihnachtsmarkt. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Budenstadt Auf dem Marktplatz Weihnachtsmarkt in Quakenbrück: Auch die Partnerstädte sind dabei Von Björn Thienenkamp | 04.12.2022, 12:03 Uhr

Seit Samstag herrscht auf dem Marktplatz in Quakenbrück adventliches Treiben. Beim Weihnachtsmarkt bieten vielen Händler und hiesige Vereine Handgemachtes oder Kulinarisches an. Der Markt ist am Sonntag noch bis 18 Uhr geöffnet.