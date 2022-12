Gut besucht war der Weihnachtsmarkt in Menslage am dritten Adventssonntag. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Auftakt mit Konzert Weihnachtsmarkt in Menslage erstmals auf dem Kirchplatz Von Björn Thienenkamp | 11.12.2022, 19:34 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Menslage erlebte eine Premiere: Erstmals wurde die Budenstadt am dritten Adventssonntag auf dem Platz an der Marienkirche aufgebaut. Die Zusammenarbeit von Kirchenvorstand und Werbegemeinschaft ergab ein vergrößertes Angebot.