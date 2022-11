Der Badberger Weihnachtsmarkt begeisterte mit der Vielfalt der Aussteller. Foto: Alexandra Lüders up-down up-down Kunsthandwerk und Kulinarisches Weihnachtmärkte in Nortrup und Badbergen läuten den Advent ein Von Alexandra Lüders | 28.11.2022, 14:49 Uhr

Am ersten Adventswochenende lockten die Weihnachtsmärkte in Nortrup und Badbergen viele Besucher an. Viele Marktbesucher suchten nach einem passenden Weihnachtsgeschenk oder genossen einen Becher Glühwein in geselliger Runde.