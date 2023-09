Zwei Wochen kein Durchkommen Artlandstraße in Quakenbrück wird wegen Bauarbeiten gesperrt Von Christian Geers | 20.09.2023, 15:00 Uhr Zu Verkehrsbehinderungen kommt es in Kürze in der Artlandstraße in der Stadt Quakenbrück. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

In der Artlandstraße in Quakenbrück rücken in wenigen Tagen die Bagger an. Deshalb muss sie für zwei Wochen gesperrt werden, für Autofahrer wird eine Umleitung eingerichtet.