Gebürtige Quakenbrückerin im Interview Hilft nur Kopf in die Kloschüssel? Lisa Ortgies über Schönheits-OPs und Selbstbestimmung Von Nina Strakeljahn | 11.10.2023, 05:54 Uhr Lisa Ortgies ist Moderatorin, Podcasterin und Autorin. Beim Kreislandfrauentag in Merzen wird die gebürtige Quakenbrückerin nun einen Vortrag halten. Foto: Arne Weychardt

Sie moderiert „Frau TV“ im WDR, spricht in ihrem Podcast „Lisas Paarschitt“ über Liebe, Sexualität und Beziehungen und ist bei Instagram aktiv. Beim Kreislandfrauentag in Merzen wird die gebürtige Quakenbrückerin Lisa Ortgies nun einen Vortrag halten. Vorab hat sie uns erzählt, was sie mit den Landfrauen verbindet und warum sie sich manchmal selbst nicht mehr reden hören kann.