Alle Religionen willkommen Mehr als nur Wald: Was der neue Pfadfinderstamm in Quakenbrück vorhat Von Naemi Haberkorn | 05.09.2023, 05:47 Uhr Die neue Pfadfindergruppe in Quakenbrück hat viele spannenden Aktivitäten geplant. Foto: Christian Wüst

Quakenbrück hat seit neustem eine Pfadfindergruppe. Insgesamt zwölf Kinder lernen dort alles, was man zum Beispiel fürs Campen in der Natur braucht. Wie ist es dazu gekommen und was ist mit dem Stein-Tausch-Haus passiert?