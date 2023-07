Marcus Franz hat vor einigen Monaten an der Badberger Straße in Quakenbrück den Imbiss FranzWurst eröffnet. Foto: Naemi Haberkorn up-down up-down Gastronomie im Osnabrücker Nordkreis Was FranzWurst in Quakenbrück zu bieten hat Von Naemi Haberkorn | 18.07.2023, 11:48 Uhr

Seit einigen Monaten gibt es in der Badberger Straße in Quakenbrück einen neuen Imbiss. Abgesehen von einer außergewöhnlichen Speisekarte wird der Biergarten auch mal zum Club umfunktioniert. Was verbirgt sich hinter dem Namen FranzWurst und was hat der Imbiss zu bieten?