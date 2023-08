Austausch unter Nachbarn Was bewegt die Bewohner der Quakenbrücker Neustadt? Ein Gespräch im Pop-up-Café Von Nina Strakeljahn | 24.08.2023, 17:39 Uhr Martina Uhlenkamp, Geschäftsführerin von In Via, führt im Pop-up-Café viele Gespräche mit Bewohnern der Neustadt. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down

Ein Bürgertreff in der Quakenbrücker Neustadt ist der größte Wunsch der Bewohner. Noch gibt es keine Räume, aber dafür derzeit an jedem Donnerstag ein Pop-up-Café immer an anderer Stelle. Was bewegt die Menschen? Wir haben dort mit ihnen einen Kaffee getrunken.