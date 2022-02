Eva und Philipp Brandt ziehen nach Quakenbrück, obwohl sie eigentlich aus Koblenz und Trier kommen. FOTO: Brandt Neue Herausforderung auf dem Land Verliebt in Quakenbrück: Ein junges Paar zieht von Koblenz in die Kleinstadt Von Nina Strakeljahn | 23.02.2022, 06:53 Uhr

Bevor sie ihr zukünftiges Haus in Quakenbrück zum ersten Mal besichtigt haben, waren Eva und Philipp Brandt noch nie im Artland. Was bewegt sie, dorthin zu ziehen, so weit weg von ihrer eigentlichen Heimat?