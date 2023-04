Der Sommer 2023 kommt: Auch die Freibäder im Osnabrücker Nordkreis bieten an heißen Tagen wieder eine willkommene Gelegenheit zur Abkühlung. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Öffnungszeiten, Eintritt, Wassertemperatur Freibadsaison 2023: Wann öffnen die Freibäder im Osnabrücker Nordkreis? Von Christian Geers | 25.04.2023, 11:57 Uhr

Anfang Mai beginnt im Osnabrücker Nordkreis die Freibadsaison 2023. Hier ein Überblick, wann die Freibäder in Bersenbrück, Bippen, Bramsche, Fürstenau, Nortrup, Quakenbrück, Ueffeln, und Neuenkirchen-Vörden, das Hallenbad in Ankum und die Strandarena in Rieste öffnen.