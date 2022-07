Ohne Photosynthese gebe es kein Leben auf der Erde. Wie durch einen effizienteren Prozess die Ernährungsprobleme in der Welt gelindert werden könnten, erläutert die Biologin Nicole Linka in ihrem Vortrag in Quakenbrück. (Symbolfoto)

FOTO: Imago Images/YAY Images up-down up-down