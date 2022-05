Ursula Schreck verarbeitet in ihren Glasperlen Asche von verstorbenen Tieren. FOTO: Nina Strakeljahn Nach dem Tod des Haustieres Ein kleiner Trost: Ursula Schreck aus Quakenbrück stellt Schmuck mit Asche her Von Nina Strakeljahn | 12.05.2022, 13:04 Uhr

Der Tod eines geliebten Haustieres schmerzt viele Menschen. Um eine Erinnerung an Hund, Katze oder Pferd bei sich tragen zu können, verarbeitet Ursula Schreck aus Quakenbrück Asche in Schmuckstücken aus Glas. So kam sie auf die Idee.