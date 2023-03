Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein Verkehrsunfall in Menslage. Foto: NWM-TV up-down up-down Fahrer leicht verletzt Unfall verwüstet Brüggemann-Kreuzung in Menslage Von Martin Schmitz | 01.03.2023, 13:03 Uhr

Mit leichten Verletzungen kam ein junger Fahrer in Menslage aus seinem Auto heraus, das sich überschlagen hatte und rückwärts in eine Hauswand krachte. An der „Brüggemann-Kreuzung“ hatte man ihm die Vorfahrt genommen.