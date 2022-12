Wer hat den Unfallwagen in Badbergen gefahren? Die Polizei ermittelt. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Polizei untersucht Wagen und Bekleidung Unfall in Badbergen: Wer ist gefahren? Von Martin Schmitz | 27.12.2022, 11:02 Uhr

In der Nacht zu Dienstag landete in Badbergen ein Audi im Graben. Die Polizei traf zwei Betrunkene an der Unfallstelle an. Von ihnen will aber keiner gefahren sein.