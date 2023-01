Viele Autofahrer hatten am Donnerstag einige Mühe, die Fenster ihres Fahrzeugs von der Eisschicht zu befreien. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Glatteis im Osnabrücker Nordkreis Volle Notaufnahmen in den Krankenhäusern in Quakenbrück und Ankum Von Mirko Nordmann | 26.01.2023, 12:44 Uhr

Gefrierende Nässe hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auch im Osnabrücker Nordkreis zu Eisglätte auf Straßen und Fußwegen geführt. Obwohl es auf den Straßen überwiegend ruhig blieb, herrschte im Marienhospital in Ankum und dem Christlichen Krankenhaus Quakenbrück Hochbetrieb in den Notaufnahmen.