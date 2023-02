Jana Ushko (links) hat sich nach knapp einem Jahr in Quakenbrück eingelebt. Mit Ludmilla Zielke verbindet sie ein fast familiäres Band. Sie half auch bei der Übersetzung im Gespräch. Foto: Anika Becker up-down up-down Ein Jahr Krieg in der Ukraine Jana Ushko will wieder Tanzen: Ukrainerin ist nach ihrer Flucht in Quakenbrück angekommen Von Anika Becker | 24.02.2023, 07:03 Uhr

Jana Ushko flüchtete gemeinsam mit ihren beiden Töchtern und Enkeln im Februar 2022 vor dem Krieg in der Ukraine nach Quakenbrück. Inzwischen arbeitet sie in einem Projekt der Uni Osnabrück zur Alzheimerforschung. Über ein Leben in Sicherheit und warum sie keinen Groll gegen Menschen aus Russland in sich trägt.