Kateryna Shebaldova ist aus der Ukraine geflüchtet und arbeitet jetzt als Ärztin im Christlichen Krankenhaus Quakenbrück. Foto: Nina Strakeljahn
Ein Jahr Krieg in der Ukraine Flucht mit festem Ziel: Kateryna Shebaldova ist Ärztin am Quakenbrücker Krankenhaus Von Nina Strakeljahn | 27.02.2023, 13:43 Uhr

Als Russland vor gut einem Jahr die Ukraine angriff, arbeitete Kateryna Shebaldova als Ärztin in Kiew. Noch in der Ukraine bewarb sie sich am Christlichen Krankenhaus. Mit dem Ziel Quakenbrück flüchtete sie schließlich vor dem Krieg. Ein Leben in Sicherheit, mit neuen Chancen, aber auch großer Traurigkeit.