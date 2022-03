Für Jegor Cymbal und die U-19-Basketballer der Young Rasta Dragons soll das Play-off-Achtelfinale nur eine Zwischenstation sein. FOTO: Rolf Kamper NBBL-Team emfpängt UBC Münster Young Rasta Dragons wollen ins Play-off-Viertelfinale einziehen Von Bernard Middendorf | 26.03.2022, 07:08 Uhr

Der erste Schritt Richtung Viertelfinale ist getan - nun soll der zweite folgen. Nach dem souveränen 101:72-Hinspielerfolg gegen den UBC Münster empfangen die U-19-Basketballer der Young Rasta Dragons am Sonntag um 13 Uhr in Vechta die Westfalen in den NBBL-Play offs zum Achtelfinal-Rückspiel.