Heimspiel gegen Tabellenletzten TSV Quakenbrück will ASC Göttingen auf Distanz halten Von Bernard Middendorf | 10.03.2023, 15:49 Uhr

Ein vorentscheidendes Spiel um den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga Nord-West wartet auf die Basketballer des TSV Quakenbrück. Am Samstag, 11. März 2023, um 15 Uhr wird der ASC Göttingen II, ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, in der Artland-Sporthalle auflaufen.