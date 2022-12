QTSV-Routinier Marius Lau (rechts) und die „Drachen“ messen sich am Samstag mit einem Aufsteiger. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Heimspiel gegen TuS Bothfeld TSV Quakenbrück will das Tabellenende verlassen Von Bernard Middendorf | 16.12.2022, 19:48 Uhr

Die Basketballer des TSV Quakenbrück brauchen in der 2. Regionalliga Nord-West ein Erfolgserlebnis. Einfahren könnten sie dies am Samstag, 17. Dezember 2022, wenn um 15 Uhr der TuS Bothfeld in der Artland-Sporthalle gastiert. Dort steigt am Sonntag ab 10 Uhr auch der Aktionstag „Back on Court“ für Schüler.