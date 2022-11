Gegen den TuS Bad Essen waren Mats Woltmann (mit Ball) und die Quakenbrücker chancenlos. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Basketball: Neunter gegen Zehnter TSV Quakenbrück mit kleinem Kader nach Westerstede Von Bernard Middendorf | 11.11.2022, 16:47 Uhr

Sorgenfalten auf der Stirn von Headcoach Christian Fischer: In der 2. Regionalliga Nord-West planen den TSV Quakenbrück weiter Personalsorgen, sodass Fischer am Sonntag, 13. November, im Auswärtsspiel bei der TSG Westerstede II auf mehrere Spieler verzichten muss. Am Sonntag, 13. November 2022, (16 Uhr)