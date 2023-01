Marius Lau (mit Ball) und der QTSV reisen als Tabellenneunter in den Südkreis. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Außenseiter brennt auf Revanche TSV Quakenbrück hat mit dem Hagener SV noch eine Rechnung offen Von Bernard Middendorf | 13.01.2023, 20:43 Uhr

Der nächste Spieltag, der nächste schwere Gegner: Wenn die Basketballer des TSV Quakenbrück am Samstag, 14. Januar 2023, um 17.30 Uhr am Rande des Teutoburger Waldes antreten, haben sie mit dem Hagener SV in der 2. Regionalliga Nord-West noch ein Hühnchen zu rupfen.