Im Hinspiel hatten Hanna Kirchner (mit Ball) und die QTSV-Damen einen schweren Stand in Südoldenburg. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Samstag in der Artland-Sporthalle TSV Quakenbrück freut sich auf das Derby gegen Vörden Von Bernard Middendorf | 13.01.2023, 17:03 Uhr

Ein immer wieder heißes Derby steht vor den Basketballerinnen des TSV Quakenbrück in der 2. Regionalliga Nord-West. Am Samstag, 14. Januar 2023, um 17 Uhr kommt es in der Artland-Sporthalle zum spannenden Rückspiel gegen den TV Vörden.