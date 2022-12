Im Training sah Allen Ray Smith zuletzt Fortschritte. Jetzt wollen sich die Basketballerinnen des TSV Quakenbrück dafür mit Punkten belohnen. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Rothenburg/Scheeßel II kommt Basketballerinnen des TSV Quakenbrück wollen endlich den ersten Sieg Von Bernard Middendorf | 09.12.2022, 19:44 Uhr

Vor einer schwierigen, aber machbaren Aufgabe stehen die Basketballerinnen des TSV Quakenbrück in der 2. Regionalliga. Und so hoffen Spielerinnen und Fans im Heimspiel gegen die BG ‘89 Rotenburg/Scheeßel II am Sonntag um 16 Uhr in der Artland-Sporthalle auf den ersten Saisonsieg.