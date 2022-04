Mit 18 Punkten war Hanna Kirchner beste Werferin des TSV Quakenbrück in Bremen. (Archivfoto) FOTO: Rolf Kamper Starker Endspurt beim 52:50 TSV Quakenbrück dreht fast verloren geglaubte Partie in Bremen Von Bernard Middendorf | 02.04.2022, 08:21 Uhr

Die Basketballerinnen des TSV Quakenbrück haben mit einem 52:50-Auswärtssieg über Bremen 1860 den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Niedersachsen verteidigt. Dabei sah es an der Weser lange so aus, als würden die Quakenbrückerinnen als Verlierer aus der Halle gehen.