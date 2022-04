19 Frauen haben bisher ihr Interesse an einem Austausch und einer Vernetzung bekundet. Ob Zahnärztin, Spirituosenfabrikantin, Physiotherapeutin, Floristin oder Expertinnen für Büroservice und Öffentlichkeitsarbeit – selbstständige Frauen haben viele gemeinsame Interessen.

Bereits bei dem zweiten Treffen fassten die Unternehmerinnen ganz konkrete Arbeitsziele ins Auge wie das Einrichten einer Website, die immer aktualisiert werden soll, die Entwicklung eines Logos, Workshops für Selbstbehauptung, Mitarbeiterführung, Finanz- und Rechtsinfos, Zeitmanagement und Selbstdarstellung.

Die Arbeitsgemeinschaft möchte durch Schulung und Austausch ein professionelles Fundament für den Unternehmerinnentreff schaffen und nicht in blinden Aktionismus verfallen. Auch sollen Möglichkeiten der Präsentation in der Öffentlichkeit für UTA wahrgenommen werden. Birgit Wassmann brachte erste Ideen ein für ein gemeinsames Logo, das sie bis zum nächsten Treff am 1. August um 19,30 Uhr im Badberger Hof in verschiedenen Varianten zeigen wird.

„Es sollte aber nicht nur um die Verwirklichung von Interessen gehen, sondern auch darum, als UTA in Aktion zu treten“, regte Grit Rüter soziales Engagement an.

Beim nächsten Treff sollen weitere Vorschläge und Arbeitsweisen diskutiert werden.