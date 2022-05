In der B-Staffel möchte BW Merzen II seine Auftstiegschancen mit einem Sieg über die Spielvereinigung Fürstenau II wahren. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper Fußball-Kreisklasse: Bippen siegt Titelaspirant SV Grafeld stolpert bei Quitt Ankum II Von Jürgen Schinke | 05.05.2022, 17:39 Uhr

Wer verfügt über den längsten Atem? In der 1. Fußball-Kreisklasse Osnabrück Nord setzen die Fußballer zum energischen Endspurt an. Dem SV Grafeld scheint in der entscheidenden Phase die Luft auszugehen, im Gegensatz zum Bippener SC, der am Sonntag in Grafeld antritt.