Tierrechtsaktivisten aus einem Camp in Quakenbrück beteiligten sich an einer Demo in Vechta. Foto: NWM-TV up-down up-down Aktionscamp in Quakenbrück Tierrechtsaktivisten von Animal Rebellion demonstrieren in Vechta Von Martin Schmitz | 24.09.2022, 20:25 Uhr

Nach der Blockade der Molkerei Ammerland am Freitag zogen Tierrechtsaktivisten am Samstag durch Vechta. Bis zu 220 Menschen hätten friedlich demonstriert, teilt die Polizei mit, unter ihnen auch Teilnehmer am Camp in Quakenbrück.