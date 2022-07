Das THW zum Anfassen und Ausprobieren gab es beim Tag der offenen Tür. FOTO: Björn Thienenkamp up-down up-down Ortsverband besteht 70 Jahre THW Quakenbrück feiert Jubiläum mit Tag der offenen Tür Von Björn Thienenkamp | 10.07.2022, 12:29 Uhr

Sein 70-jähriges Bestehen hat der Ortsverband Quakenbrück des Technischen Hilfswerks (THW) am Wochenende gefeiert. Auf einen Empfang am Freitagabend folgte am Samstag ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung.