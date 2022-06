Diese beiden Bilder stellt Thomas Meyer (links) für Versteigerungen zur Verfügung, die sozialen Zwecken dienen. Gerd Beckmann wird sie organisieren. Sie sind auch bei der Ausstellung am 11. und 12. Juni in der Ausstellung an der Oldenburger Straße in Quakenbrück zu sehen.

FOTO: Jürgen Ackmann