Schon heute leben in Deutschland bis zu 1,6 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind - eine immense Herausforderung für die Gesellschaft, aber insbesondere auch für Angehörige und Familien, heißt es in einer Pressemitteilung des Quakenbrücker Hospizvereins „Leben bis zuletzt“.

Demenz, das ist wie ein großes Durcheinander im Kopf. Nichts ist mehr an seinem Platz. Worte, Personen, Namen, Orte und Zeitebenen verschwimmen. Und doch: Inmitten von diesem Chaos bleibt der Mensch mit Demenz doch ein Mensch!

Informativ und einfühlsam

Thomas Borggrefe informiert in dem Theaterstück HellerMann über den Prozess der Demenz und stellt einfühlsam dar, wie die Gefühlswelt eines Mannes aussieht, der eine Demenz hat. Wie kann das Leben mit einer Demenz lebenswert gestaltet werden? Nach seinen Auftritten unterhält sich Thomas Borggrefe mit dem Publikum, um Fragen zu beantworten.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro (ermäßigt 15 Euro) bei der Buchhandlung Thoben, Lange Straße in Quakenbrück oder im Internet auf www.theaterwerkstatt-quakenbrueck.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro (ermäßigt 15 Euro).