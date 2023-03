Ein spannendes Experiment für Schauspieler und Zuschauer wagt das Ensemble der Theaterwerkstatt Quakenbrück mit dem Stück „Wir sind noch einmal davongekommen“. Foto: Theaterwerkstatt Quakenbrück up-down up-down Eigenproduktion feiert Premiere Theaterwerkstatt Quakenbrück zeigt die Welt im dauerhaften Krisenmodus Von Mirko Nordmann | 04.03.2023, 11:23 Uhr

Das Ensemble der Theaterwerkstatt Quakenbrück steckt in den letzten Vorbereitungen für die Premiere ihrer neuen Eigenproduktion. Das preisgekrönte Schauspiel „Wir sind noch einmal davongekommen“ von Thornton Wilder feiert am 17. März 2023 in der Theaterwerkstatt Premiere. Oder ist die Erstaufführung doch nur eine Probe?!