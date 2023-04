322 Mitarbeiter sind am Produktionsstandort Vörden beschäftigt, schreiben The Family Butchers auf ihrer Firmen-Homepage. Archivfoto: Johannes Busmann up-down up-down Fleischbranche in der Krise The Family Butchers schließen Werk in Vörden Von Mirko Nordmann | 17.04.2023, 17:47 Uhr

Der Fleischwaren- und Wurstproduzent The Family Butchers will bis zum Jahr 2025 seinen Produktionsstandort Vörden schließen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Versmold (Nordrhein-Westfalen) begründet den Schritt mit der angespannten Marktlage, gestiegenen Energiekosten und den Auswirkungen der Inflation.