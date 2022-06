Den 114 Jahre alten Gasmotor will Tüftler Holger Paulsen am Pfingstmontag in Lampen Mühle zum Laufen bringen. FOTO: Georg Geers Deutscher Mühlentag 2022 Holger Paulsen erzählt Technikgeschichte(n) in Bersenbrück Von Georg Geers | 03.06.2022, 12:51 Uhr

Für Mühlenfans und Technikfreaks ist ein Besuch bei Holger Paulsen in „Lampen Mühle“ am Deutschen Mühlentag 2022 Pflicht. Am Pfingstmontag, 6. Juni 2022, präsentiert der Tüftler in der Bersenbrücker Bauerschaft Ahausen auch seine neuesten Exponate. Doch bis dahin hat er noch einiges zu tun.