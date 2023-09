Im Rahmen der Veranstaltung Kulturschatz Artland live öffnen mehr als 20 Häuser, Mühlen, Museen und typische Fachwerkhöfe der Region an zwei Tagen ihre Türen. Die Gebäude sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Vor 20 Jahren wurde das erste Denkmalwochenende auf dem Hof Salzsieder in Badbergen offiziell eröffnet, der in diesem Jahr nach langer Zeit auch wieder dabei ist. Neu im Programm sind die Höfe Thumann in Badbergen-Vehs, der Hof im Ahrenhorster Ort in Badbergen, Niemann/Weis in Badbergen, der Erlenhof Schulte zu Holsten in Renslage, das Artlandhaus 1719 in Menslage, Hof Steinhaus in Nortrup und der Hof Meyborg in Gehrde. Auf den Höfen erwarten die Besucher Führungen, Ausstellungen und Beköstigungen aller Art.

Besonders ungewöhnlich ist die „Grüne Oase der Erinnerungen“ in Gehrde, wo das Trauercafé in einem sanierten Fachwerkkomplex aus dem Jahre 1708 zum Gespräch bei Kaffee und Kuchen einlädt. Ein Rundgang zum Abschiedsraum, zur Urnenhalle und durch den Garten ist möglich.

Kinder lieben den Drachen Artour, der Werbung für die Denkmalstage macht, ganz besonders.

Auf verschiedenen Höfen sind Kinderprogramme geplant. Dazu gehören nostalgische Ackerarbeiten und alte Kinderspiele wie Stelzenbau und Stockbrotbacken auf Gut Vehr in Quakenbrück.

Auf dem Ferienhof Groneick in Gehrde veranstaltet der Lions Club Ankum Leonarta eine Gebraucht-Bücherbörse. Der Erlös soll einem guten Zweck zugutekommen.

Im Artlandhaus 1719 in Menslage-Schandorf wird ein Dienstleister am praktischen Beispiel demonstrieren, wie man mit einem speziellen Scanner ein digitales Aufmaß von Gebäuden machen kann, um eine Sanierung zu planen.

Auf dem Erlenhof in Renslage zeigen Stephanie und Steffen Schulte zu Holsten die Sanierung und weitere Pläne für die Umnutzung des monumentalen Hofes von 1819, während neben einem Bauernmarkt auch die Landwirtschaftskammer, das Amt für regionale Landesentwicklung und der Monumentendienst über ihre Arbeit berichten.

Der freiwillige Müller Erich Everding will Everdings Mühle in Groß Mimmelage am Wochenende mit einem Trauerflor umkleiden. Ein Schild mit der Aufschrift „Denkmal in Not“ soll auf den Sanierungsbedarf des alten Galerieholländers hinweisen.

Tag des offenen Denkmals am Sonntag

Die zentrale Eröffnungsveranstaltung des Tag des offenen Denkmals für den Landkreis Osnabrück findet am Sonntag, 10. September, um 11 Uhr an der Ölmühle im Bippener Ortsteil Lonnerbecke statt. Dazu lädt der Kreisheimatbund Bersenbrück ein. Die schon 1555 erwähnte Ölmühle Lonnerbecke ist eine von drei Wassermühlen des „Sültehofes“ – daher auch der Name „Sültemühle“ – am Sültebach.

Fürstenau: Rund um das Heimathaus Settrup, Am Bahnhof 2, findet ein großer Bauernmarkt statt. Im Heimathaus gibt es Kaffee und Kuchen. Neben Live-Musik werden jeweils zur vollen Stunde Führungen angeboten.

Bersenbrück: Im Museum im Kloster bietet bereits am Samstag der Autor und Ausstellungsmacher Helmut Philipps um 18 Uhr eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „Dub Museum“ an. Um 19 Uhr spielt der Dub-Spezialist Captain Yossarian mit seinem mobilen Sound System Dubtraine.one live Dub Musik. Während der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit, im Museumsgarten zu picknicken. Am Sonntag, um 14 Uhr, wird im Museum im Kloster eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung angeboten. Am gesamten Wochenende ist der Eintritt ins Museum frei.

Am Sonntag öffnet der Heimatverein Bersenbrück das Heimathaus Feldmühle. Ab 14 Uhr gibt es dort Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke. Ab 16.30 Uhr wird gegrillt. Im Obergeschoss des Heimathauses gibt es Ausstellungen, im Untergeschoss ist Mühlentechnik zu sehen.

Alfhausen: Der Heimatverein öffnet die historische Schmiede an der Thiener Straße von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Bramsche: Beim Kloster Malgarten erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Gastronomie, Kunst, Schnupperführungen sowie offenen Ateliers, Werkstätten und Gärten. Besondere Highlights: die Kunstausstellung Anderswelten im Außenraum, die Tonstele zur Genesis in der Museumsscheune, Beteiligung der inklusiven Theatergruppe Querkopf aus Bramsche sowie Live-Musik aus Oldenburg. Auf dem Gut Sögeln, An der Lindenallee 1, werden Führungen über den Gutshof und durch den historischen Garten angeboten.