Wer noch am Donnerstag einen Blick auf das Planschbecken geworfen hatte, konnte skeptisch sein, ob es drei Tage später wirklich mit Wasser gefüllt sein würde. Dank der am Bau beteiligten Handwerksbetriebe wurde der neu aufgestellte Kinderbereich aber noch pünktlich zum Tag der offenen Tür fertig. Nach rund zweieinhalb Monaten Bauzeit war das Planschbecken somit zum ersten Mal seit der Schließung zu Beginn der Badesaison 2012 wieder voll betriebsfähig und bereit für den Praxistest. Dass sich die kleinen Badegäste dazu nicht zweimal bitten lassen mussten, lag in der Natur der nassen Sache und auch an einigen neuen Wasserspielgeräten, die vom Erlös der Nortruper Kinderkleiderbörse angeschafft werden konnten.