Zu acht Einsätzen rückten unterschiedliche Feuerwehren allein im Laufe des Nachmittags aus, um Bäume zu zerlegen und beiseite zu schaffen, die Straßen blockierten. Die Regenfälle der vergangenen Tage hätten den Boden aufgeweicht, sagt dazu Herbert Kempe, Abschnittsleiter Nord der Feuerwehr. Wenn dann Sturm aufkomme, hielten viele Bäume nicht mehr stand und würden entwurzelt.

Die meisten Einsätze wurden im Nordwesten des Osnabrücker Nordkreises gefahren, im Bogen zwischen Grafeld und Menslage. Die Menslager Feuerwehr musste zweimal mit der Motorsäge ausrücken, einmal nach Hahlen und einmal zum Kanaldamm.

In Berge musste die Feuerwehr Grafeld sogar dreimal aktiv werden, so Feuerwehrspecher Florian Keßler. Auf der Brockhauser Straße lagen gegen Mittag zwei Bäume. An der Ohrter Straße war am Nachmittag ein Baum auf eine Telefonleitung gefallen. Eine Stunde später ging es erneut in die Orther Straße 15 Straße.

In Bippen musste die Feuerwehr Ohrtermersch am Grüne Riedeweg tätig werden. Einsätze gab es aber auch in Voltlage-Höckel und in Rieste in der Straße Zum Hollenberg.

Den ersten Einsatz des Tages führte um 10 Uhr die Feuerwehr Achmer in die Gehnstraße.

