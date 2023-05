Anstelle eines zweiten Gehweges wünschen sich Anwohner im Steimelager Weg weitere Parkbuchten. Foto: Christian Geers up-down up-down Streit um Straßenbau in Quakenbrück Steimelager Weg: Anwohner wünschen sich Gespräch auf Augenhöhe Von Christian Geers | 31.05.2023, 11:46 Uhr

In der Diskussion um den geplanten Ausbau des Steimelager Wegs in Quakenbrück hoffen die Anwohner auf ein Einlenken des Stadtrates. An dessen Vorstellungen für einen Endausbau der Straße entzündet sich seit Wochen Kritik.