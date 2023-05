Auf eigene Faust haben Anwohner des Steimelager Wegs in Quakenbrück in der vergangenen Woche alle Verkehrsbewegungen gezählt (von links): Hans-Detlef Jansen, Ursula Knaack, Stefan Kröger und Carsten Rengermann. Foto: Christian Geers up-down up-down Streit um Straßenausbau in Quakenbrück Ein Gehweg und Parkplätze im Steimelager Weg: Was Anlieger fordern Von Christian Geers | 16.05.2023, 16:42 Uhr

Die Auseinandersetzung um den geplanten Ausbau des Steimelager Weges in Quakenbrück geht weiter. Anwohner haben Protestschreiben an Ratsmitglieder und Stadtverwaltung geschickt. So stellen sie sich den Ausbau ihrer Straße vor.