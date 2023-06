Nach einem Fahrradunfall in Essen gerieten zwei Mädchen und eine Frau aus Quakenbrück in Streit. Foto: Jörn Martens up-down up-down Frau aus Quakenbrück fährt Mädchen an Streit nach Fahrradunfall auf Hasetal-Radweg in Essen (Oldenburg) Von Martin Schmitz | 22.06.2023, 12:40 Uhr

In Essen (Oldenburg) fuhr eine Radfahrerin aus Quakenbrück ein Mädchen an. Beide wurden leicht verletzt - und gerieten sich mitsamt einer Begleiterin in die Haare.