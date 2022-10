Wegen Bauarbeiten müssen Autofahrer in den Herbstferien in der Samtgemeinde Artland einige Umwege in Kauf nehmen. Symbolfoto: dpa/Angelika Warmuth up-down up-down Baustellen in den Herbstferien Straßensperrungen in Quakenbrück und Badbergen Von Mirko Nordmann | 13.10.2022, 16:41 Uhr

Zum Beginn der Herbstferien in Niedersachsen laufen in der Samtgemeinde Artland zwei Baumaßnahmen an Landes- und Kreisstraßen an. Auf diesen Straßen müssen Autofahrer mit Sperrungen und Behinderungen rechnen.