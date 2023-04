Auf vier Wochenmärkten wollen Jürgen Gieschen und Stephan Puls (von links) wieder den Grünzeug-Gemüsestand aufbauen. Foto: Sigrid Schüler up-down up-down Start auf dem Quakenbrücker Wochenmarkt Nach Pech mit dem Pächter: Stephan Puls baut seinen Bio-Hof in Gehrde neu auf Von Martin Schmitz | 04.04.2023, 12:08 Uhr

Eine schwierige Zeit liegt hinter Stephan Puls. Er hatte seinen erfolgreichen Bio-Hof in Gehrde verpachtet, doch mit den Nachfolgern kein Glück. Nun nimmt er es zusammen mit Jürgen Gieschen wieder selbst in die Hand. Das erste Bio-Gemüse gibt es an Gründonnerstag wieder auf dem Quakenbrücker Markt.