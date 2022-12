Das Dach und der Glockenturm der St. Sylvester Kirche werden in 2023 Jahr erneuert. Foto: Alexandra Lüders up-down up-down Frostschäden und Bleifraß St. Sylvester-Kirche in Quakenbrück wird 2023 saniert Von Alexandra Lüders | 29.12.2022, 12:48 Uhr

Bei der St. Sylvester Kirche in Quakenbrück stehen immer wieder Renovierungen einzelner Gebäudeteile an. Aktuell haben der Kirchenvorstand und das Pastorenehepaar Hachmeister-Uecker die Erneuerung des Glockenturms - den weißen Bereich der sogenannten offenen Laterne - in den Fokus genommen.